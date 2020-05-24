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В Агдаше произошло тяжелое ДТП: автомобиль разбился вдребезги

​В Агдаше произошло тяжелое ДТП: автомобиль разбился вдребезги

В Агдашском районе зафиксировано ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как передает верхнеширванское бюро Report, происшествие произошло на участке магистральной автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, пролегающем по территории села Хосров.

Житель села Аралбир Гераев Нияз Низам оглы, 1977-го года рождения, находящийся за рулем машины «ВАЗ 21011», не справился с управлением, выехав на обочину столкнулся с деревом.

В результате аварии автомобиль разбился вдребезги, а водитель скончался на месте.

К месту были привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту ведется расследование. 

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