​В Агдаше произошло тяжелое ДТП: автомобиль разбился вдребезги - ВИДЕО

В Агдашском районе зафиксировано ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как передает верхнеширванское бюро Report, происшествие произошло на участке магистральной автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, пролегающем по территории села Хосров.

Житель села Аралбир Гераев Нияз Низам оглы, 1977-го года рождения, находящийся за рулем машины «ВАЗ 21011», не справился с управлением, выехав на обочину столкнулся с деревом.

В результате аварии автомобиль разбился вдребезги, а водитель скончался на месте.

К месту были привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту ведется расследование.