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В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом

В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом В Агдаше произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
11 марта 2024 г. 08:49
В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом

В Агдаше произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, 11 марта около 01:00 водитель автомобиля марки "ВАЗ-2104" Мурсал Алиев при движении на территории города Агдаш не справился с управлением, в результате чего транспортное средство сначала врезалось в дерево, а затем в припаркованный на обочине грузовик.

Находившийся в автомобиле пассажир Джейхун Вели оглу Гахраманов (1981 г.р.) от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Ağdaşda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub

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