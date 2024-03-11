В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом

В Агдаше произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Агдаше произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, 11 марта около 01:00 водитель автомобиля марки "ВАЗ-2104" Мурсал Алиев при движении на территории города Агдаш не справился с управлением, в результате чего транспортное средство сначала врезалось в дерево, а затем в припаркованный на обочине грузовик.

Находившийся в автомобиле пассажир Джейхун Вели оглу Гахраманов (1981 г.р.) от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело.