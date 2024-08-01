В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом

В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом.

В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в ответ на запрос местного бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ночь на 1 августа в городе Агдаш Валех Ханкишиев, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2106, потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

От полученных травм пассажир ВАЗ-2106 - Гусейнов Эльтон Мушвиг оглу 2003 года рождения скончался на месте происшествия, а пострадавший водитель и трое других пассажиров были госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.