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В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом

В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
1 августа 2024 г. 10:05
В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом

В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в ответ на запрос местного бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ночь на 1 августа в городе Агдаш Валех Ханкишиев, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2106, потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

От полученных травм пассажир ВАЗ-2106 - Гусейнов Эльтон Мушвиг оглу 2003 года рождения скончался на месте происшествия, а пострадавший водитель и трое других пассажиров были госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaşda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

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