В Агдаше произошло ДТП, пострадали 3 человека

Агдаш. 17 августа. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла в поселке Ляки, на территории под названием "Уч йол".

В результате столкновения автомобилей марки "Toyota Prado" и "ВАЗ-2106" три человека получили ранения различной степени тяжести. Из-за тяжелых травм пострадавшую жительницу поселка Ляки Шехри Гияс гызы Гезалову 1961 г.р. пришлось поместить в отделение реанимации Агдашской центральной районной больницы. Другим пострадавшим оказана первая медицинская помощь, их состояние стабильное.

По факту ведется расследование.