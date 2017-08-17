 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агдаше произошло ДТП, пострадали 3 человека

    По факту ведется расследование

    Агдаш. 17 августа. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла в поселке Ляки, на территории под названием "Уч йол". 

    В результате столкновения автомобилей марки "Toyota Prado" и "ВАЗ-2106" три человека получили ранения различной степени тяжести. Из-за тяжелых травм пострадавшую жительницу поселка Ляки Шехри Гияс гызы Гезалову 1961 г.р. пришлось поместить в отделение реанимации Агдашской центральной районной больницы. Другим пострадавшим оказана первая медицинская помощь, их состояние стабильное. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi