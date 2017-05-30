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    В Агдаше произошло ДТП, есть пострадавшие

    По факту в отделении полиции Агдашского района ведется расследование

    Агдаш. 30 мая. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла на крутом повороте между селами Гароглан и Абад.

    Водитель следовавшего в направлении Леки-Гароглан автомобиля марки "ВАЗ-2103" с государственным регистрационным номером 61 BA 801 потерял управление на крутом повороте между селами Гароглан и Абад и скатился в кювет.

    В результате ДТП водитель и его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

    Отмечается, что водитель ехал в направлении Зардаба и в машине находились жители указанного района.

    По факту в отделении полиции Агдашского района ведется расследование.

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