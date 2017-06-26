В Агдаше произошло ДТП, 17-летний водитель погиб, есть пострадавшие

Агдаш. 26 июня. REPORT.AZ/ В Агдаше произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла на участке дороги между селами Пираза и Агзыбир, где столкнулись автомобили Hyundai-Sonata и ВАЗ-2107.

В результате пострадали 4 человека. Они были госпитализированы в Агдашскую районную центральную больницу.

По последней информации, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, житель села Гараоглан Агдашского района 17-летний Мамедов Туран Халеддин оглу скончался от полученных травм. Врачи расценивают состояние остальных раненых как среднетяжелое.

Все пострадавшие являются жителями села Гараоглан.