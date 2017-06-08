 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агдаше произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 9-летний ребенок

    На голову Муслима Джавадова, игравшего во дворе своего дома, по неосторожности упал каменный кубик© Courtesy İmage

    Агдаш. 8 июня. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 9-летний ребенок.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гараганседи.

    На голову жителя села Муслима Ахмедийя оглу Джавадова 2008 г.р., игравшего во дворе, по неосторожности упал каменный кубик. Родители незамедлительно доставили М. Джавадова в Агдашскую районную центральную больницу. В результате усилий врачей жизнь ребенка, получившего тяжелую черепно-мозговую травму, удалось спасти.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi