В Агдаше произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 9-летний ребенок

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Агдаш. 8 июня. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 9-летний ребенок.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гараганседи.

На голову жителя села Муслима Ахмедийя оглу Джавадова 2008 г.р., игравшего во дворе, по неосторожности упал каменный кубик. Родители незамедлительно доставили М. Джавадова в Агдашскую районную центральную больницу. В результате усилий врачей жизнь ребенка, получившего тяжелую черепно-мозговую травму, удалось спасти.

По факту ведется расследование.