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    В Агдаше поспорившая с мужем женщина совершила попытку суицида

    Женщина, выпив уксусную кислоту, пыталась покончить с собой© Foto: Report.az

    Агдаш. 10 июля. REPORT.AZ/ В ночные часы в селе Давудлу Агдашского района произошла попытка суицида.

    Как сообщает ширванское бюро Report, жительница села Паришан Агакерим гызы Абдукаримова 1993 г.р. после конфликта с супругом решила покончить с собой.
    С этой целью женщина выпила уксусную кислоту. Самочувствие П.Абдукаримовой ухудшилось, она незамедлительно была доставлена в Агдашскую центральную районную больницу. Состояние пациентки оценивается как  средней тяжести.

    По факту в Агдашском районном отделении полиции ведется расследование.

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