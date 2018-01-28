В Агдаше перевернулся малотоннажный грузовик, водитель получил травмы

Агдаш. 28 января. REPORT.AZ/ В Агдаше перевернулся грузовик, в результате один человек получил травмы.

Как передает местное бюро Report, малотоннажный грузовик марки "Газель", управляемый жителем Товузского района Алекберли Алекбером Фаиг оглы 1990 г., перевернулся во время внезапного взрыва шины.

В результате водитель получил травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел на 283-ем км дороги Баку-Газах.

По факту сотрудниками Главного государственного дорожного управления ведется расследование.