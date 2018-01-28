 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агдаше перевернулся малотоннажный грузовик, водитель получил травмы

    Инцидент произошел в результате взрыва шины грузовика

    Агдаш. 28 января. REPORT.AZ/ В Агдаше перевернулся грузовик, в результате один человек получил травмы.

    Как передает местное бюро Report, малотоннажный грузовик марки "Газель", управляемый жителем Товузского района Алекберли Алекбером Фаиг оглы 1990 г., перевернулся во время внезапного взрыва шины.

    В результате водитель получил травмы различной степени тяжести.

    Инцидент произошел на 283-ем км дороги Баку-Газах.

    По факту сотрудниками Главного государственного дорожного управления ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi