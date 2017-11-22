В Агдаше перевернулся автомобиль, два человека пострадали

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Агдаш. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано близ села Котаван.

Так, следовавший в направлении села Котаван автомобиль марки "ВАЗ-2107" потерял управление и перевернулся на обочине дороги.

В результате два человека - житель Зардабского района Эльчин Бахтияр оглу Сафарли 1991 г.р. и житель Агджабединского района Фарид Ниязи оглу Ибрагимов 1990 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие помещены в Агдашскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.