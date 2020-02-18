В Агдаше отравилась молодая девушка

В Агдашском районе Азербайджана произошло отравление.

Как сообщает Report, инцидент произошел 16 февраля около 23:00 в селе Юхары Леки.

А.Самедова 2001 г.р. почувствовала себя плохо, после того как поела дома хаш. У девушки начались судороги, была вызвана скорая помощь. Ее разместили в реанимационном отделении Агдашской центральной районной больницы.

В больнице А.Самедовой первоначально поставили диагноз менингит. Она была обследована, ей назначили лечение. Однако состояние пациентки не улучшалось. 17 февраля, после того как родители А.Самедовой предположили, что отравление могло быть вызвано лекарствами, девушке промыли желудок.

В тот же день А.Самедову в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц в Баку.

По факту в Агдашской районной прокуратуре ведется разбирательство.