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    В Агдаше обнаружена плантация с растениями наркотического свойства

    © Report.az

    Агдаш. 25 июня. REPORT.AZ/ В Агдашском районе задержаны лица, занимавшиеся выращиванием на участках граждан конопли. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, во время операции в селе Агзыбир сотрудники районного отделения полиции задержали Гасана Надир оглу Абдуллаева и Азамета Йолчу оглу Сафарова. 

    Выяснилось, что они занимались выращиванием конопли. При осмотре территории с участием Г.Абдуллаева и А.Сафарова было обнаружено и изъято 180 кустов конопли. 

    Расследования по факту продолжаются. 

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