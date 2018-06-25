В Агдаше обнаружена плантация с растениями наркотического свойства

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Агдаш. 25 июня. REPORT.AZ/ В Агдашском районе задержаны лица, занимавшиеся выращиванием на участках граждан конопли.

Как сообщает ширванское бюро Report, во время операции в селе Агзыбир сотрудники районного отделения полиции задержали Гасана Надир оглу Абдуллаева и Азамета Йолчу оглу Сафарова.

Выяснилось, что они занимались выращиванием конопли. При осмотре территории с участием Г.Абдуллаева и А.Сафарова было обнаружено и изъято 180 кустов конопли.

Расследования по факту продолжаются.