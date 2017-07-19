В Агдаше нанесено ножевое ранение компаньону владельца хлебного цеха

Агдаш. 19 июля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошла поножовщина на почве конфликта.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в райцентре около одного из хлебных цехов.

Житель города Агдаш Мамедов Валех Мамед оглу 1980 г.р. получил тяжелое ножевое ранение недалеко от цеха, в котором работал. Он получил ножевые ранения в области головы, шеи и лица. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии и размещен в реанимационное отделение.

Сообщается, что Валех Мамедов является компаньоном своего друга, владельца хлебного цеха. Преступление совершено ранее судимым дядей его друга.

Районное отделение полиции Агдаша провело оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступника.