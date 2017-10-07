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    В Агдаше на рынке произошла массовая драка

    По факту ведется расследование

    Агдаш. 7 октября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе на рынке животных произошла массовая драка.

    Как сообщает ширванское бюро Report, спор между жителями Агдашского и Тертерского районов перерос в драку. В результате, некоторые получили легкие и тяжелые ранения.

    Получивший тяжелую травму головы житель села Мурсал Агдашского района, Бахруз Ахмадия оглу Гамидов 1976 г.р. был госпитализирован. На его голову наложен шов. Его состояние стабилизировалось.

    По факту ведется расследование.

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