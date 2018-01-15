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    В Агдаше молодого парня ранили ножом

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В вечернее время в Агдашском районе произошла драка, в ходе которой один из ее участников ранил другого ножом.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел  между жителями села Кюкяль 55-летним Гумбатовым Мюрщидом Низами оглы и 27-летним Пашаевым Вагифом Рафаэль оглы. Так, в результате ссоры мужчина нанес ножевое ранение молодому парню.

    Раненный в область грудной клетки Пашаев Вагиф был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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