В Агдаше молодого парня ранили ножом

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В вечернее время в Агдашском районе произошла драка, в ходе которой один из ее участников ранил другого ножом.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел между жителями села Кюкяль 55-летним Гумбатовым Мюрщидом Низами оглы и 27-летним Пашаевым Вагифом Рафаэль оглы. Так, в результате ссоры мужчина нанес ножевое ранение молодому парню.

Раненный в область грудной клетки Пашаев Вагиф был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.