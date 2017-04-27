В Агдаше местные жители разрушили искусственный пруд для разведения рыбы

Агдаш. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе местные жители разрушили искусственный пруд для разведения рыбы.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории районного села Авад.

Так, местные жители разрушили искусственный пруд для разведения рыбы на территории села, спустили воду в Куру и выпустили рыб в реку.

По словам местных жителей, искусственный пруд расположен недалеко от сельского кладбища и стекающая оттуда вода не только затопила места захоронения, но и привела к возникновению здесь болота.

Люди отмечают, что несмотря на неоднократные обращения в соответствующие структуры, решение о сносе искусственного пруда не было принято, так как он находится под опекой заместителя главы ИВ Агдашского района Аскерхана Гасанова.

В интервью местному бюро Report представитель авадской сельской территориальной исполнительной власти районной ИВ Лятиф Мустафаев сказал, что после разрушения сельчанами искусственного пруда его деятельность была приостановлена: "Сельские жители массово разрушили пруд. После разрушения пруд не был восстановлен. Он оформлен на имя местного жителя Абдулали Керимова. Было бы лучше, если бы вопрос о том, под чьей опекой находился пруд, вы задали предпринимателям".