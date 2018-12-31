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    В Агдаше грузовик столкнулся с легковым автомобилем

    Агдаш. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Агдаше грузовик столкнулся с легковым автомобилем. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, ДТП произошло на дороге Ляки-Хынахлы. 

    Житель села Котаван Махбуз Мамедов за рулем автомобиля марки "Merсedes" врезался в управляемый жителем села Агзыбир Джахидом Магеррамовым грузовик марки "ГАЗель". 

    В результате аварии водитель "Merсedes" Махбуз Мамедов получил различные травмы. 

    По факту ведется расследование. 

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