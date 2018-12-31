В Агдаше грузовик столкнулся с легковым автомобилем

31 декабря, 2018 13:05

https://report.az/storage/news/222fe2d6c0af8517a2dd08fc3596bdbc/775ef8e0-3434-416d-93d2-8b92d300109d_292.jpg Агдаш. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Агдаше грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщает ширванское бюро Report, ДТП произошло на дороге Ляки-Хынахлы. Житель села Котаван Махбуз Мамедов за рулем автомобиля марки "Merсedes" врезался в управляемый жителем села Агзыбир Джахидом Магеррамовым грузовик марки "ГАЗель". В результате аварии водитель "Merсedes" Махбуз Мамедов получил различные травмы. По факту ведется расследование.

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