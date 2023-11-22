В Агдаше автомобиль сбил велосипедиста, мужчина скончался в больнице

В Агдашском районе автомобиль сбил велосипедиста, мужчина скончался в больнице.

В Агдашском районе автомобиль сбил велосипедиста, мужчина скончался в больнице.

Как сообщает Report, инцидент произошел на участке магистрали Габала-Агдаш, проходящей по территории Агдашского района.

Автомобиль марки "ВАЗ-21065", за рулем которого находился житель Агдаша Ниджат Абдуллаев (1989 г.р.), сбил переходившего дорогу на велосипеде жителя Агдаша Заура Сулейманова (1977 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован, но 21 ноября скончался от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело.