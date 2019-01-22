 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агдаше автомобиль сбил пожилую женщину

    Автомобиль марки «ВАЗ-21-06» сбил и тем самым нанёс травмы жительнице района Солтановой Шаргие Насир гызы (1937-го года рождения)

    Агдаш. 22 января. REPORT.AZ/ В Агдаше произошло ДТП, завершившееся получением пешеходом травм.

    Как передаёт ширванское бюро Report, авария произошла в районном центре, перед дворцом торжеств «Агсарай».

    Автомобиль марки «ВАЗ-21-06» сбил и тем самым нанёс травмы жительнице района Солтановой Шаргие Насир гызы (1937-го года рождения). Пострадавшая была помещена в больницу. Сообщается, что её состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту ведётся расследование.

    Ранее в Агдашском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi