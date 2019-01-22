В Агдаше автомобиль сбил пожилую женщину

Агдаш. 22 января. REPORT.AZ/ В Агдаше произошло ДТП, завершившееся получением пешеходом травм.

Как передаёт ширванское бюро Report, авария произошла в районном центре, перед дворцом торжеств «Агсарай».

Автомобиль марки «ВАЗ-21-06» сбил и тем самым нанёс травмы жительнице района Солтановой Шаргие Насир гызы (1937-го года рождения). Пострадавшая была помещена в больницу. Сообщается, что её состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведётся расследование.

Ранее в Агдашском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.