В Агдаше автомобиль сбил пожилую женщину

Агдаш. 22 января. REPORT.AZ/ В Агдаше произошло ДТП, завершившееся получением пешеходом травм.
Как передаёт ширванское бюро Report, авария произошла в районном центре, перед дворцом торжеств «Агсарай».
Автомобиль марки «ВАЗ-21-06» сбил и тем самым нанёс травмы жительнице района Солтановой Шаргие Насир гызы (1937-го года рождения). Пострадавшая была помещена в больницу. Сообщается, что её состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ведётся расследование.
Ранее в Агдашском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Valeh DadaşovАвтор новости