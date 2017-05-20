Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Агдаше автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел сегодня в районе 07:30 на 247 км участке дороги Баку-Шемахы-Евлах, пролегающем по территории села Зейнаддин.

Житель поселка Ляки Алескер Рамазан оглу Дашдыев, управлявший легковым автомобилем марки "ВАЗ-2106" с государственными номерными знаками 19-BB-772, сбил переходившего дорогу Эмина Шакир оглу Гасымова 1986 г.р., проживающего по адресу ул. Гусейна Джавида 9. Пострадавший Э. Гасымов был вскоре доставлен в травматологическое отделение Агдашской районной центральной больницы.

В настоящее время состояние пострадавшего остается тяжелым.

По факту ведется расследование.