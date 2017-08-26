В Агдаше 60-летний мужчина упал с дерева

Агдаш. 26 августа. REPORT.AZ/ В Агдашском районе 60-летний мужчина упал с дерева.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Голгети.

Фарман Мустафа оглу Гусейнов 1957 года рождения получил серьезную травму, упав с дерева, когда собирал инжир. Больной был доставлен в Агдашскую районную центральную больницу.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, Ф.Гусейнов получил ушибы и царапины в различных частях тела, обе руки переломаны в области кисти: "Состояние пострадавшего среднетяжелое, лечение продолжается".