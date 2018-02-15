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    В Агдаше 42-летний мужчина ранил себя выстрелом из ружья

    По факту ведется расследование

    Агдаш. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе 42-летний мужчина совершил попытку самоубийства.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Бинелер.

    Житель села Сабит Бинали оглу Шахмурадов 1976 г.р. с целью совершения самоубийства выстрелил в себя из ружья. Получивший тяжелое ранение С.Шахмурадов был доставлен в Агдашскую центральную районную больницу.

    Его лечение продолжается в реанимационном отделении.

    По факту ведется расследование.

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