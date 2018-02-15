В Агдаше 42-летний мужчина ранил себя выстрелом из ружья

Агдаш. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе 42-летний мужчина совершил попытку самоубийства.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Бинелер.

Житель села Сабит Бинали оглу Шахмурадов 1976 г.р. с целью совершения самоубийства выстрелил в себя из ружья. Получивший тяжелое ранение С.Шахмурадов был доставлен в Агдашскую центральную районную больницу.

Его лечение продолжается в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.