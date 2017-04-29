В Агдаше 18-летний парень пытался отравиться лекарствами

Агдаш. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе 18-летний парень пытался совершить суицид, выпив лекарства.

Как сообщает Report со ссылкой на Ширванское бюро, житель села Орталяки Орхан Фирдовси оглу Вагифзаде 1999 г.р. в тяжелом состоянии был доставлен в Агдашскую центральную районную больницу.

Пострадавший был незамедлительно размещен в отделение интенсивной терапии, ему оказана медицинская помощь.

Как сообщили Report в больнице, сейчас состояние О.Вагифзаде удовлетворительное. В ходе обследования было выявлено, что он пытался покончить с собой, приняв большую дозу лекарств.

По факту ведется расследование.