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    В Агдаше 16-летняя девочка умерла при невыясненных обстоятельствах - ОБНОВЛЕНО

    По факту проводится расследование

    Агдаш. 12 декабря. REPORT.AZ/ Установлена личность погибшей в Агдашском районе при невыясненных обстоятельствах 16-летней девочки.

    Как передает местное бюро Report, тело жительницы села Лек Мехрибан Мехман гызы Османовой 2001 г.р. было найдено у турника во дворе дома.

    М. Османова являлась ученицей 10 класса. Родные девочки утверждают, что она скончалась, упав с турника.

    Отец девочки, работающий в России, узнав о случившемся, приехал в страну. Также сообщается, что М. Османова была отличницей.

    ***10:18

    В Агдашском районе 16-летняя девочка совершила самоубийство.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Лек.

    Жительница села, имя которой неизвестно, повесилась в пристройке во дворе своего дома.

    Сообщается, что она была ученицей старших классов школы.

    Выясняются причины самоубийства и личность подростка.

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