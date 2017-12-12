В Агдаше 16-летняя девочка умерла при невыясненных обстоятельствах - ОБНОВЛЕНО

Агдаш. 12 декабря. REPORT.AZ/ Установлена личность погибшей в Агдашском районе при невыясненных обстоятельствах 16-летней девочки.

Как передает местное бюро Report, тело жительницы села Лек Мехрибан Мехман гызы Османовой 2001 г.р. было найдено у турника во дворе дома.

М. Османова являлась ученицей 10 класса. Родные девочки утверждают, что она скончалась, упав с турника.

Отец девочки, работающий в России, узнав о случившемся, приехал в страну. Также сообщается, что М. Османова была отличницей.

***10:18

В Агдашском районе 16-летняя девочка совершила самоубийство.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Лек.

Жительница села, имя которой неизвестно, повесилась в пристройке во дворе своего дома.

Сообщается, что она была ученицей старших классов школы.

Выясняются причины самоубийства и личность подростка.