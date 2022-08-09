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TƏBİB о состоянии отравившихся сотрудников Агдамской больницы

TƏBİB о состоянии отравившихся сотрудников Агдамской больницы В Агдамской центральной районной больнице в результате проведения дезинфекционных работ отравились 12 медработников.
Происшествия
9 августа 2022 г. 15:43
TƏBİB о состоянии отравившихся сотрудников Агдамской больницы

В Агдамской центральной районной больнице в результате проведения дезинфекционных работ отравились 12 медработников.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время в районной прокуратуре проводится расследование.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), состояние отравившихся лиц оценивается как стабильное.

"В настоящее время их лечение продолжается, причина отравления выясняется", - отметили в TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB Ağdam xəstəxanasında zəhərlənən tibb işçilərinin durumunu açıqlayıb - YENİLƏNİB

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