TƏBİB о состоянии отравившихся сотрудников Агдамской больницы

В Агдамской центральной районной больнице в результате проведения дезинфекционных работ отравились 12 медработников.

В Агдамской центральной районной больнице в результате проведения дезинфекционных работ отравились 12 медработников.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время в районной прокуратуре проводится расследование.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), состояние отравившихся лиц оценивается как стабильное.

"В настоящее время их лечение продолжается, причина отравления выясняется", - отметили в TƏBİB.