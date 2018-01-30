 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агдаме задержаны трое мужчин, укравших 16 рекламных щитов

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Агдамском районе задержаны трое мужчин, укравших 16 рекламных щитов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    В ночь на 7 января в районное отделение полиции поступила информация о краже с 4 автобусных остановок в агдамском поселке Гузанлы 16 рекламных щитов.

    В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что щиты были украдены и увезены тремя лицами на автомобиле марки Ford.

    Подозреваемые - жители Гянджи, ранее судимый Кямран Новрузов, Орхан Фарзалиев и житель Самухского района Муса Мусаев были задержаны на территории Гянджи.

    В ходе расследований удалось установить, что раньше Кямран Новрузов работал в одной из рекламных компаний и занимался установкой рекламных щитов в нескольких районах. Однако, позже его уволили.

    Было установлено, что разбирая по частям рекламные щиты на остановках на территории Гедабекского, Газахского, Агдашского, Сабирабадского, Гейчайского и Евлахского районов, мужчины сдавали их в пункты приема металлолома.

    Сотрудниками полиции в качестве вещественного доказательства было изъято 28 щитов и их частей.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi