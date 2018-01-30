В Агдаме задержаны трое мужчин, укравших 16 рекламных щитов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Агдамском районе задержаны трое мужчин, укравших 16 рекламных щитов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ночь на 7 января в районное отделение полиции поступила информация о краже с 4 автобусных остановок в агдамском поселке Гузанлы 16 рекламных щитов.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что щиты были украдены и увезены тремя лицами на автомобиле марки Ford.

Подозреваемые - жители Гянджи, ранее судимый Кямран Новрузов, Орхан Фарзалиев и житель Самухского района Муса Мусаев были задержаны на территории Гянджи.

В ходе расследований удалось установить, что раньше Кямран Новрузов работал в одной из рекламных компаний и занимался установкой рекламных щитов в нескольких районах. Однако, позже его уволили.

Было установлено, что разбирая по частям рекламные щиты на остановках на территории Гедабекского, Газахского, Агдашского, Сабирабадского, Гейчайского и Евлахского районов, мужчины сдавали их в пункты приема металлолома.

Сотрудниками полиции в качестве вещественного доказательства было изъято 28 щитов и их частей.

По факту возбуждено уголовное дело.