В Агдаме задержаны члены причастной к ограблениям преступной группировки - ФОТО

Агдам. 17 октября. REPORT.AZ/ В Агдаме обезврежены члены преступной группировки, обвиняемые в ряде ограблений.
Как сообщает карабахское бюро Report, обратившись с заявлением в Агдамское районное отделение полиции, местный житель Азер Бабаев заявил, что неизвестные ворвались в принадлежащий ему магазин и украли табачные изделия на 2 000 манатов, продовольственные и промтовары.
Сотрудники Агдамского районного отделения полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Были задержаны и переданы следствию подозреваемые жители района Намиг Насиров и Эльнур Гулиев.
В результате расследования выяснилось, что члены преступной группы и ранее совершали ограбления на различных территориях района.
В ходе следствия был выявлен очередной факт грабежа со стороны членов преступной группы.
Так, причастная к ограблениям группа украла в магазине Ясина Магеррам оглу Бабаева в селе Хындырыстан 100 блоков сигарет, продовольствие и промтовары на 1 500 манатов.
По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Valeh DadaşovАвтор новости
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