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    В Агдаме задержан мужчина, укравший из дома деньги и драгоценности - ФОТО

    По факту проводится расследование© Report.az

    Агдам. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Агдамском районе задержан совершивший кражу из дома.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского районного отделения полиции, был задержан Зейналов Гусейн Мубариз оглу, укравший из дома Магеррамовой Шекер Иса гызы 140 манатов и золотые украшения.

    В своих показаниях следствию Г. Зейналов признался в содеянном. 

    По факту в Агдамском районном отделении полиции проводится расследование.

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