В Агдаме задержали наркокурьера

В Агдаме задержали наркокурьера.

В Агдаме задержали наркокурьера.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского районного отдела полиции, был задержан житель района Фаиг Гусейнов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

При досмотре автомобиля, которым он управлял, а также обыске, проведенном по месту его жительства в Баку, было обнаружено большое количество метамфетамина, героина, марихуаны и таблеток метадона.

Кроме того, был задержан и житель района Аламдар Исмайлов, которому Ф.Гусейнов продал наркотики. У первого также изъяли крупную партию метамфетамина.

В своем показании Ф.Гусейнов отметил, что наркотики он получил через жителей Ирана по имени "Самира" и "Рза", которых он узнал в социальной сети, и занимался наркокурьерской деятельностью по указанию упомянутых лиц.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.