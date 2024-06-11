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В Агдаме задержали наркокурьера

В Агдаме задержали наркокурьера В Агдаме задержали наркокурьера.
Происшествия
11 июня 2024 г. 08:47
В Агдаме задержали наркокурьера

В Агдаме задержали наркокурьера.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского районного отдела полиции, был задержан житель района Фаиг Гусейнов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

При досмотре автомобиля, которым он управлял, а также обыске, проведенном по месту его жительства в Баку, было обнаружено большое количество метамфетамина, героина, марихуаны и таблеток метадона.

Кроме того, был задержан и житель района Аламдар Исмайлов, которому Ф.Гусейнов продал наркотики. У первого также изъяли крупную партию метамфетамина.

В своем показании Ф.Гусейнов отметил, что наркотики он получил через жителей Ирана по имени "Самира" и "Рза", которых он узнал в социальной сети, и занимался наркокурьерской деятельностью по указанию упомянутых лиц.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda narkokuryer saxlanılıb

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