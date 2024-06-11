В Агдаме задержали наркокурьера.
Как сообщили
При досмотре автомобиля, которым он управлял, а также обыске, проведенном по месту его жительства в Баку, было обнаружено большое количество метамфетамина, героина, марихуаны и таблеток метадона.
Кроме того, был задержан и житель района Аламдар Исмайлов, которому Ф.Гусейнов продал наркотики. У первого также изъяли крупную партию метамфетамина.
В своем показании Ф.Гусейнов отметил, что наркотики он получил через жителей Ирана по имени "Самира" и "Рза", которых он узнал в социальной сети, и занимался наркокурьерской деятельностью по указанию упомянутых лиц.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.