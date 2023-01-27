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В Агдаме обнаружены самодельные взрывные устройства большой мощности

В Агдаме обнаружены самодельные взрывные устройства большой мощности В ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных территориях Агдамского района, были обнаружены установленные противником самодельные взрывные устройства большой мощности.
Происшествия
27 января 2023 г. 14:29
В Агдаме обнаружены самодельные взрывные устройства большой мощности

В ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных территориях Агдамского района, были обнаружены установленные противником самодельные взрывные устройства большой мощности.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

На обочине дороги были обнаружены засыпанные грунтом и компактно уложенные одна 240-мм турбореактивная ракета 9М24Ф и более 30 120-мм минометных мин.

Каждая 120-мм минометная мина содержит более 3 кг взрывчатки и была установлена для массового уничтожения механических транспортных средств и людей.

"Выявление подобных ловушек является свидетельством террора, направленного Арменией против гражданского населения. ANAMA призывает граждан не направляться на территории, где все еще сохраняется минная опасность" - заявили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda ölümcül gücə malik partlayıcı qurğular aşkarlanıb

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