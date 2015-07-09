​В Агдаме сгорел посевной участок

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В бардинском селе Гаджилар (в 19 км от районного центра) сгорело 1,4 тонн из 4 тонн сена, собранного с принадлежащего гражданину участка.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), оставшиеся стога сена и близлежащие постройки удалось уберечь от пожара.

Кроме того, на муниципальном участке в городе Агдам на площади в 20 га сгорел посевной участок. Пожарникам удалось пресечь распространение пламени на остальную часть поля. Пламя было своевременно потушено.