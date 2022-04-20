В Агдаме прошел рейд, 50 человек оштрафованы

Сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Агдамского районного отдела полиции были проведены рейды в отношении водителей, нарушающих правила парковки и остановки, оштрафовано 50 человек.

Сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Агдамского районного отдела полиции были проведены рейды в отношении водителей, нарушающих правила парковки и остановки, оштрафовано 50 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе рейдов на улицах и проспектах города с интенсивным движением выявлены случаи незаконных парковок автомобилей на пешеходных тротуарах и других не предназначенных для парковки территориях.

С нарушителями были проведены профилактические беседы, а в отношении 50 человек были применены меры административного взыскания.