В Агдаме подросток, набравший на испытательном экзамене на курсах низкие баллы, покончил с собой

Агдам. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Агдаме подросток совершил суицид.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Чеменли.

Местный житель Рзаев Гыгылджым Хабиль оглу 2001 г.р. повесился в хлеву.

По предварительной версии, подросток посещал действующие в районе курсы в целях подготовки к поступлению в вуз. Он покончил с собой из-за собранных на организованном на курсах экзамене низких баллов.

Факт расследуется Агдамской районной прокуратурой.