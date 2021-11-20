В Агдаме обнаружены принадлежавшие армянам фосфорные боеприпасы

В результате контрольно-профилактических мероприятий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены различные боеприпасы на военных позициях, оставленных армянской армией.

В результате контрольно-профилактических мероприятий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены различные боеприпасы на военных позициях, оставленных армянской армией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В ходе мероприятий в Агдамском районе, были обнаружены 1 гранатомет, 72 снаряда, 3 снаряда установки "Град", 2 фосфорных боеприпаса, 2 противотанковые мины, 9 ручных гранат и взрывателей, 2 средства связи и около 6 тысяч патронов различного калибра.

Также было собрано и уничтожено 5 574 дикорастущих куста конопли общим весом более 3,3 тонны.