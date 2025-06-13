В Агдаме обнаружены фрагменты, предположительно человеческих костей, ведется расследование

Агдамская районная прокуратура проводит расследование по факту обнаружения 12 июня в селе Магсудлу фрагментов костей, предположительно принадлежащих человеку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Сотрудники прокуратуры незамедлительно провели осмотр места происшествия с участием криминалиста и эксперта. Обнаруженные фрагменты были изъяты в установленном порядке для проведения экспертизы и лабораторных исследований. Также выполнены другие необходимые процессуальные действия.
Расследование продолжается.