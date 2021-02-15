В Агдаме обнаружены брошенные противником боеприпасы

На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются мероприятия по выявлению огнестрельного оружия и боеприпасов брошенных бежавшими военнослужащими армянской армии

На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются мероприятия по выявлению огнестрельного оружия и боеприпасов брошенных бежавшими военнослужащими армянской армии.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Агдамского районного отдела полиции во время несения службы на территории села Гюллюджа осмотрели укрепления и окопы, некогда вырытые разгромленной армией врага.

В ходе мероприятия были обнаружены и изъяты 9 ручных гранат, 9 детонаторов для гранат и 1 гранатомет РПГ-18, брошенные бежавшими армянскими военными.