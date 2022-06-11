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В Агдаме обнаружены боеприпасы

В Агдаме обнаружены боеприпасы В результате мероприятий, проведенных сотрудниками линейного отдела полиции станции Евлах Главного управления полиции на транспорте, на служебной территории были обнаружены боеприпасы.
Происшествия
11 июня 2022 г. 11:14
В Агдаме обнаружены боеприпасы

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками линейного отдела полиции станции Евлах Главного управления полиции на транспорте, на служебной территории были обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Евлахского линейного отдела полиции на территории Агдамского района обнаружили и изъяли 1 автомат марки “АК-74”, 137 патронов калибра 5,45, 35 пулеметных патронов калибра 12,7 и 3 обоймы.

По факту проводится расследование.

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