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В Агдаме на мине подорвалось гражданское лицо

В Агдаме на мине подорвалось гражданское лицо В Агдамском районе житель села Эрги Дюзю подорвался на мине
Происшествия
18 апреля 2021 г. 10:13
В Агдаме на мине подорвалось гражданское лицо

В Агдамском районе житель села Эрги Дюзю подорвался на мине.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, несчастный случай произошел 17 апреля около 20:00 часа.

В результате инцидента пастух Ариф Гулиев доставлен в центральную больницу Агджабединского района, где в настоящее время находится под медицинским наблюдением. Отмечается, что пострадавшему ампутировали левую ногу.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сказал по данному вопросу, что с учетом таких возможных происшествий граждане не должны без разрешения, в обход контрольных постов посещать территории, которые освобождены от оккупации, но еще не полностью очищены от мин: "В противном случае возможны такие трагические случаи".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam sakini minaya düşüb

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