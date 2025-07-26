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В Агдаме и Физули ликвидированы лесные пожары, борьба с огнем в других районах Карабаха продолжается

В Агдаме и Физули ликвидированы лесные пожары, борьба с огнем в других районах Карабаха продолжается Пожары, возникшие на сложной по рельефу горной местности Агдамского и Физулинского районов, полностью потушены силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Происшествия
26 июля 2025 г. 20:29
В Агдаме и Физули ликвидированы лесные пожары, борьба с огнем в других районах Карабаха продолжается

Пожары, возникшие на сложной по рельефу горной местности Агдамского и Физулинского районов, полностью потушены силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время продолжаются круглосуточные мероприятия по тушению очагов возгорания вблизи сёл Йеникенд Ходжавендского района, Бёюк Галадереси Шушинского района, Ашагы Емишджан Ходжалинского района, Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Как сообщили в МЧС, к операции привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, войска гражданской обороны, Карабахского регионального центра, а также вертолёты авиационного отряда.

По уточнённым данным, в тушении задействовано в общей сложности 620 человек личного состава, 51 единица техники и 4 вертолёта. Несмотря на сложный рельеф, высокую температуру воздуха и ветреную погоду, борьба с огнем продолжается без перерывов как днем, так и ночью.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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