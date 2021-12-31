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В Агдаме экскаватор подорвался на мине

В Агдаме экскаватор подорвался на мине 29 декабря при проведении ремонтных работ на территории деревни Баш Гервенд Агдамского района Азербайджана экскаватор, принадлежащий ООО Körpü-Bina-Tikinti и управляемый Вургуном Мамедовым, подорвался на противотанковой мине.
Происшествия
31 декабря 2021 г. 16:01
В Агдаме экскаватор подорвался на мине

29 декабря при проведении ремонтных работ на территории деревни Баш Гервенд Агдамского района Азербайджана экскаватор, принадлежащий ООО Körpü-Bina-Tikinti и управляемый Вургуном Мамедовым, подорвался на противотанковой мине.

Об этом сообщили Report в прокуратуре Агдамского района.

В результате происшествия экскаватор был поврежден, водитель же не пострадал.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, выполнили другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

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