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    В Агдаме душевнобольная совершила суицид

    По факту произошедшего в районной прокуратуре ведется расследование

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Агдамском районе произошел случай суицида.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Имамгулубейли.

    Проживающая в поселке вынужденный переселенец 23-летняя Севиндж Исмаил гызы Аббасова покончила жизнь самоубийством в своем доме. Причины самоубийства не известны.

    Родственники С. Аббасовой сообщили, что покойная страдала психическим расстройством.

    По факту произошедшего в районной прокуратуре ведется расследование.

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