В Агдаме душевнобольная совершила суицид

10 мая, 2017 09:19

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Агдамском районе произошел случай суицида. Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Имамгулубейли. Проживающая в поселке вынужденный переселенец 23-летняя Севиндж Исмаил гызы Аббасова покончила жизнь самоубийством в своем доме. Причины самоубийства не известны. Родственники С. Аббасовой сообщили, что покойная страдала психическим расстройством. По факту произошедшего в районной прокуратуре ведется расследование.