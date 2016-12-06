В Агдаме автомобиль заведующего отделом из свадебного кортежа сбил пешехода - ФОТО

Агдам. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Агдамском районе автомобиль из свадебного кортежа сбил пешехода.

Как сообщает карабахское бюро Report, на территории села Сафарли автомобиль, предназначенный для невесты с женихом, сбил пешехода.

Руслан Гусейнов на автомобиле марки Lexus с государственным регистрационным знаком 99-HS-066, принадлежащем его другу, жителю Агдамского района Габилю Ибадову, потерял управление, перевернулся через железную ограду, въехал в частный двор и сбил Ильхамиза Гулиева, находящегося во дворе. Раненый был госпитализирован на машине скорой помощи в Агдамскую районную центральную больницу. Как сообщили в больнице, его состояние оценивается как средне-тяжелое.

Отметим, что владелец автомобиля марки Lexus Г.Ибадов является заведующим отделом Агдамского районного отдела Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

По факту начато расследование.