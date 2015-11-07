В Агдаме автомобиль врезался в электрический столб, в результате обесточено одно село

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Агдаме произошла авария.

Как сообщает Report, в селе Афетли перевернулся автомобиль марки "ВАЗ 21015" с государственным номерным знаком 90 ND 422, управляемый Гейдаровым Джамаладдином Фахраддин оглы. После того, как автомобиль перевернулся, он врезался в электрический столб у обочины дороги. От удара столб упал, в результате обесточено одно село.

Во время аварии водитель Дж.Гейдаров получил телесные повреждения различной степени и был госпитализирован в Бардинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.