В Агдаме армяне открыли огонь по сотруднику Bakcell, возбуждено уголовное дело

Армянские вооруженные силы открыли огонь по сотруднику ООО "Bakcell", выполнявшему работы в Агдаме.

Армянские вооруженные силы открыли огонь по сотруднику ООО "Bakcell", выполнявшему работы в Агдаме.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, 29 декабря около 16:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Агдамского района огнестрельное ранение получил житель города Баку Рагимли Анар Мухаммед оглы 1993 г.р.

Предварительным расследованием установлено, что при исполнении служебных обязанностей на указанной территории сотрудник ООО "Bakcell" Анар Рагимли получил ранение в результате открытого армянскими вооруженными силами огня.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры по факту возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия), 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц), 29, 120.2.11 (покушение на умышленное убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, совершенные организованной группой) УК АР.

В настоящее время расследование по делу продолжается.