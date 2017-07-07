Агдам. 7 июля. REPORT.AZ/ В Агдаме 8 человек отравились от торта, испеченного для помолвки.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Хындырыстан.

От съеденного торта отравились 68-летний Назим Бабаев, 60-летняя Наиля Бабаева, их сын 41-летний Рамиль Бабаев и его дети – 13-летняя Назрин Бабаева, 11-летняя Наиля Бабаева, 7-летний Орхан Бабаев, а также другие члены семьи – 35-летняя Амалия Иманова и 42-летняя Гюльбез Иманова.

Пострадавшие доставлены в Агдамскую центральную районную больницу.

Их состояние расценивается как средней тяжести.