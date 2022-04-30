В Афганистане взорвали две опоры ЛЭП, 11 провинций остались без электричества

Две опоры линии электропередачи взорваны в провинции Парван в центральной части Афганистана.

Две опоры линии электропередачи взорваны в провинции Парван в центральной части Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате взрыва 11 провинций страны, в том числе Кабул, остались без электричества, сообщает афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

"Две опоры линии электропередач были разрушены… в районе Тагма на юге Саланга в провинции Парван в результате взрыва наземной мины. В связи с этим инцидентом в Кабуле и еще 10 провинциях отключено электричество", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.