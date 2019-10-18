В Афганистане шесть человек погибли в результате взрыва мины

В Афганистане шесть человек погибли в результате взрыва мины

18 октября, 2019 16:16

© AP https://report.az/storage/news/9d3bec1fcc46715d26b8b4c78449a519/c58d5fa7-fcae-41f7-b2bd-f487a543b522_292.jpg Шесть человек погибли в Афганистане в результате взрыва придорожной бомбы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в провинции Герат на северо-западе страны. Кроме шести погибших мирных жителей еще пятеро пострадали.