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В Афганистане шесть человек погибли в результате взрыва мины

В Афганистане шесть человек погибли в результате взрыва мины
© AP

Шесть человек погибли в Афганистане в результате взрыва придорожной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в провинции Герат на северо-западе страны. 

Кроме шести погибших мирных жителей еще пятеро пострадали.

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