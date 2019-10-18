В Афганистане шесть человек погибли в результате взрыва мины

Шесть человек погибли в Афганистане в результате взрыва придорожной бомбы.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в провинции Герат на северо-западе страны.
Кроме шести погибших мирных жителей еще пятеро пострадали.
Шесть человек погибли в Афганистане в результате взрыва придорожной бомбы.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в провинции Герат на северо-западе страны.
Кроме шести погибших мирных жителей еще пятеро пострадали.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости