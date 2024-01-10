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В аэропорту Торонто пассажир открыл дверь самолета и выпал на полосу

В аэропорту Торонто пассажир открыл дверь самолета и выпал на полосу Пассажир самолета канадской авиакомпании Air Canada, следовавшего из Торонто в Дубай, открыл дверь аварийного выхода в кабине и выпал на взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Происшествия
10 января 2024 г. 20:22
В аэропорту Торонто пассажир открыл дверь самолета и выпал на полосу

Пассажир самолета канадской авиакомпании Air Canada, следовавшего из Торонто в Дубай, открыл дверь аварийного выхода в кабине и выпал на взлетно-посадочную полосу (ВПП).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел 8 января, когда самолет находился рядом с международным аэровокзалом Пирсон.

Пассажир при падении получил травмы. На место происшествия были вызваны медики и полиция.

По предварительной информации авиакомпании, пассажир зашел в самолет, но не сел на свое место. Вместо этого по какой-то причине он открыл дверь аварийного выхода. Борт в тот же день с небольшой задержкой смог вылететь из Торонто в Дубай.

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