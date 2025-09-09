В аэропорту Гянджи похищены ювелирные изделия на 10 тыс. манатов, подозреваемый задержан
Происшествия
- 09 сентября, 2025
- 10:42
В аэропорту Гянджи задержан 39-летний Тахир Саядов, подозреваемый в краже из чемодана пассажиров.
Как сообщает Report, его задержание стало результатом мероприятий, проведенных сотрудниками Гянджинского линейного полицейского отдела Управления полиции воздушного транспорта.
В ходе расследования установлено, что Саядов во время погрузки багажа похитил из сумки золотые ювелирные изделия общей стоимостью 10 тыс. манатов.
По решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.
В настоящее время продолжается расследование.
