ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    В аэропорту Гянджи похищены ювелирные изделия на 10 тыс. манатов, подозреваемый задержан

    Происшествия
    • 09 сентября, 2025
    • 10:42
    В аэропорту Гянджи похищены ювелирные изделия на 10 тыс. манатов, подозреваемый задержан

    В аэропорту Гянджи задержан 39-летний Тахир Саядов, подозреваемый в краже из чемодана пассажиров.

    Как сообщает Report, его задержание стало результатом мероприятий, проведенных сотрудниками Гянджинского линейного полицейского отдела Управления полиции воздушного транспорта.

    В ходе расследования установлено, что Саядов во время погрузки багажа похитил из сумки золотые ювелирные изделия общей стоимостью 10 тыс. манатов.

    По решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

    В настоящее время продолжается расследование.

    Гянджа аэропорт кража ювелирные изделия задержания
    Gəncədə hava limanından 10 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb, şübhəli şəxs saxlanılıb

    Последние новости

    11:27

    Сахиба Гафарова: Мирные инициативы Трампа имеют исключительно важное значение для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    11:27

    В Бакинском метро готовятся внедрить оплату проезда по распознаванию лица

    Инфраструктура
    11:27

    Глава комитета Милли Меджлиса: Вашингтонские договоренности приблизили мир в регионе

    Внутренняя политика
    11:25

    За восемь месяцев из госбюджета Азербайджана возвращено более 202 млн манатов

    Финансы
    11:21

    Олег Григоров: В Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев

    Другие страны
    11:19

    Спикер Милли Меджлиса: Зангезурский коридор меняет транспортную карту Евразии

    Милли Меджлис
    11:17

    Ифтехар Анис: Конфликты в Азии могут нарушить важные морские торговые пути

    Другие страны
    11:17

    Сахиба Гафарова: Вашингтонские договоренности имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона

    Внутренняя политика
    11:13

    Из Гянджи открылся первый автобусный рейс в Кяльбаджар

    Инфраструктура
    Лента новостей